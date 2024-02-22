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عربي-دولي

شبكات تهريب عربية خطيرة.. عملية عسكرية أوقعت بزعيم العصابة

Lebanon 24
22-02-2024 | 16:21
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فككت الشرطة الأوروبية واحدة من أكبر شبكات تهريب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي واعتقلت 19 شخصا في ألمانيا من بينهم زعيم الشبكة وأربعة منسقين رئيسيين، بعد عملية موسعة نفذتها بالتعاون مع الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية.
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وقالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي إن "التحقيق ركز على شبكة عراقية كردية يشتبه في تهريبها مهاجرين غير شرعيين من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا من فرنسا إلى المملكة المتحدة باستخدام قوارب مطاطية منخفضة الجودة".

ونظم المشتبه بهم في التحقيق، الذي بدأ في نهاية عام 2022، عملية شراء وتخزين ونقل القوارب المطاطية التي استخدموها فيما بعد لتهريب المهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا.

وقالت الوكالة أن الشبكة الإجرامية تضع في المتوسط 50 مهاجرا في قوارب تتسع لعشرة أشخاص بحد أقصى، وتتقاضى ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف يورو (1081-3242 دولارا) لكل مهاجر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي إن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى دول الكتلة ارتفعت لأكثر من عشرة أمثالها على أساس سنوي في كانون الثاني.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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