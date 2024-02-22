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عربي-دولي

البيت الأبيض: كلام بايدن عن بوتين متعلق بمخاوفنا الأمنية

Lebanon 24
22-02-2024 | 16:46
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن تصريحات الرئيس جو بايدن المهينة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متعلقة بما تعتبره واشنطن "تهديدات روسية" على أمنها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لدينا مخاوف جدية بشأن الأمن القومي إذا كان الحديث يدور عن روسيا. ويركز الرئيس على ذلك عندما يتحدث عن التهديدات والتحديات التي يمثلها فلاديمير بوتين وروسيا".
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واعتبر كيربي أن "التهديدات" التي تمثلها روسيا، حسب رأي واشنطن، تضم النزاع في أوكرانيا والخطط المزعومة بشأن نشر أسلحة مضادة للأقمار في الفضاء، والعلاقات بين روسيا وإيران. (روسيا اليوم)
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