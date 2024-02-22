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البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن رهائن حماس تسير بشكل جيد

Lebanon 24
22-02-2024 | 17:36
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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة تسير بشكل جيّد.
وقال جون كيربي: "المؤشرات الأولية لدينا من بريت ماكغورك تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، موضحا أن "المبعوث زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل الخميس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أميركيين".
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وأشار إلى أن "المحادثات تتعلق بتوقف طويل في القتال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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