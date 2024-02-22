Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تُبعِد إمام مسجد تونسياً من البلاد.. والسبب "التطرّف"

Lebanon 24
22-02-2024 | 18:25
A-
A+
Doc-P-1167398-638442474519886235.jpg
Doc-P-1167398-638442474519886235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر منصة "إكس" طرد إمام تونسي من البلاد على خلفية اتهامات تطرّف والإدلاء بتصريحات غير مقبولة.
وقال دارمانان: "تمّ للتو طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي من أراضينا بعد أقل من 12 ساعة على اعتقاله. لن ندع شيئاً يفعله أي شخصي مر مرور الكرام".
Advertisement

وكان قد أعلن دارمانان على منصة "إكس" أنه "طالب بسحب تصريح إقامة إمام تونسي في مدينة "بانيول-سور-سيز" ، إثر تصريحات مثيرة للجدل وصفها بأنها تتضمن دعوات للكراهية.
وكان الإمام تونسي الأصول قد صرح في فيديو بأن "العلم الثلاثي الألوان" بأنه "علم شيطاني" "لا قيمة له عند الله". ولم يحدّد إذا كان يتحدّث عن العلم الفرنسي. كما تحدّث عن" ظهور "المهدي" الذي سيوحّد جميع المسلمين ويسقط الحكام والحكومات.
وقال: "سوف يُعلن نفسه، وعندها يَسقط كل الحكام في كل الحكومات، ولن تكون لدينا كل هذه الأعلام الثلاثية الألوان التي نعاني منها، وتسبّب لنا الصداع، ولا قيمة لها عند الله، بل قيمتها الوحيدة هي قيمة شيطانية".
وتابع: "انظروا إلى كل هذه الأعلام التي لدينا في المباريات هي أعلام شيطانية لا قيمة لها. مَن فرضوها فعلوا ذلك ببساطة حتى يكره بعضنا بعضا، ولا نحب بعضنا، ولوضع الحقد في قلوبنا".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-02-22
19:19 | 2024-02-22
18:56 | 2024-02-22
17:57 | 2024-02-22
17:36 | 2024-02-22
16:54 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24