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عربي-دولي

حريق مدمّر في مبنى يضم 220 شقة.. 4 قتلى وعدد كبير من المفقودين! (فيديو)

Lebanon 24
22-02-2024 | 23:32
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقد نحو 20 آخرين، في حريق هائل اندلع في مبنى سكني في مدينة فالنسيا مساء الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام والسلطات الإسبانية.

وبدأ الحريق الذي وصفته صحيفة Levante بأنه الأسوأ في تاريخ فالنسيا، في مبنى مكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه انتشر بسرعة في المبنى بأكمله.
 
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وذكر التفزيون الإسباني أن أعمدة النيران والدخان الكثيف امتدت بسرعة وغطت المبنى بالكامل في غضون نصف ساعة فقط، مضيفا أنه لم يتم بعد إحصاء عدد الضحايا في المبنى الذي يضم 220 شقة والذي انتهت أعمال تشييده في 2020.

وأكد خورخي سواريز نائب رئيس خدمات الطوارئ في فالنسيا، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.
 
والتقطت طائرات مسيرة صورا لجثث الضحايا. ولا يزال الوصول إلى المبنى غير ممكن بعد، بسبب الحريق، ولا يستبعد رجال الإنقاذ احتمال انهياره.
 


ولم يعرف على الفور سبب الحريق، لكن التقارير الإخبارية ذكرت أنه ربما انتشر بسرعة بسبب المواد المستخدمة في هيكل المبنى.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إيفي" فإن الحريق بدأ في وقت مبكر من المساء وامتد إلى مبنى مجاور. وذكرت تقارير خدمة الطوارئ أنه بالإضافة إلى القتلى الأربعة، أصيب 13 على الأقل، معظمهم بكسور وحروق واستنشاق الدخان. ومن بين الـ 13 ستة من رجال الإطفاء.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنيين أو عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وتم فتح مستشفى ميداني بالقرب من المبنى المنكوب لاستقبال الضحايا. (روسيا اليوم)

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