حريق مدمّر في مبنى يضم 220 شقة.. 4 قتلى وعدد كبير من المفقودين! (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقد نحو 20 آخرين، في حريق هائل اندلع في مبنى سكني في مدينة فالنسيا مساء الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام والسلطات الإسبانية.



وبدأ الحريق الذي وصفته صحيفة Levante بأنه الأسوأ في تاريخ فالنسيا، في مبنى مكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه انتشر بسرعة في المبنى بأكمله.

A high-rise residential building in the Spanish city of Valencia has been engulfed by a major fire.



The blaze - which is ongoing - occurred at a 14-storey block in the Campanar neighbourhood and spread to an adjoining building.any rescued from balconies, others are trapped. pic.twitter.com/Vw9IeMGdXk — Alex Perez Abba. (@AlexPer51573831) February 23, 2024 Advertisement

وذكر التفزيون الإسباني أن أعمدة النيران والدخان الكثيف امتدت بسرعة وغطت المبنى بالكامل في غضون نصف ساعة فقط، مضيفا أنه لم يتم بعد إحصاء عدد الضحايا في المبنى الذي يضم 220 شقة والذي انتهت أعمال تشييده في 2020.



وأكد خورخي سواريز نائب رئيس خدمات الطوارئ في فالنسيا، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.

والتقطت طائرات مسيرة صورا لجثث الضحايا. ولا يزال الوصول إلى المبنى غير ممكن بعد، بسبب الحريق، ولا يستبعد رجال الإنقاذ احتمال انهياره.