بعدما اتهمتها بتعذيبها في الأسر.. زوجة البغدادي ترد على الأيزيدية سيبان

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كشفت زوجة زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أسماء محمد، في تصريحات حصرية لقناتي "العربية" و"الحدث"، الكثير من كواليس حياة زعيم التنظيم الخاصة وعلاقاته بزوجاته وسباياه ونظرته للنساء وتفاصيل سرية كانت تدور تحت سقف منزله الخاص في العراق.لكن احدى سبايا البغدادي، الناجية الأيزيدية سيبان خليل فجرت في شهاداتها لـ"العربية.نت" للرد على الجزء الأول لحوار زوجة البغدادي الأولى أسماء محمد مع قناتي "العربية" و"الحدث" مفاجأة بشهادة مهمة تدحض بها ادعاءات زوجة البغدادي أنها بريئة وغير مشتركة بإجرام زوجها، وتقول إنها مشتركة بكل شيء وكانت تتاجر بالسبايا وبالرق.واتهمت الأيزيدية سيبان خليل زوجة البغدادي أسماء محمد بأنها كاذبة، وكانت تلقب بـ"أم المؤمنين"، وتتاجر في البنات السبايا وتأتي بهن لزوجها.وفي الجزء الثاني ننتظر مفاجآت جديدة من زوجة البغدادي الأولى أسماء محمد، وكيف ردت زوجة تنظيم داعش على اتهام الأسيرة الأيزيدية سيبان خليل بتعذيبها في الأسر.وكانت وسائل إعلام عربية وعالمية تحدثت عن المقابلة التي انفردت بها قناتا "العربية" و"الحدث" مع زوجتي زعيم داعش أبوبكر البغدادي وابنته، والأسرار التي كُشفت عن زعيم أكبر تنظيم إرهابي في التاريخ الحديث.وشملت المقابلة لقاء مع زوجتيه الأولى أسماء محمد والثالثة نور إبراهيم، إضافة لابنته أميمة، حيث كشفن أسراراً عن حياته ظلت في طي الكتمان. وقد أثار كلامهن زوايا وتناقضات عديدة تم تناولها بالنقاش والتحليل على عدة منصات. (العربية)