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عربي-دولي

بشأن حل الصراع خلال 24 ساعة... زيلينسكي يرفض فكرة ترامب

Lebanon 24
23-02-2024 | 00:18
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رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، فكرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إمكانية حل النزاع حول أوكرانيا خلال 24-48 ساعة.
وشدد زيلينسكي على أن ترامب "لن يتمكن من حل هذه المشكلة، هذه المأساة معي. لا أستطيع أن أفهم كيف من الممكن تحقيق ذلك".
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ومن جديد دعا زيلينسكي، الرئيس الأمريكي السابق، لزيارة أوكرانيا. وقال مكررا الدعوة التي وجهها من قبل: "ليقم بزيارتنا، سأشرح له، وهو سيشرح لي، ربما لديه أفكار. دعه يأتي، وأعتقد أنه بعد ذلك سيغير موقفه".
ولكن يلفت النظر أن ترامب، يتجاهل هذه الدعوات باستمرار، ولا يرد عليها.
يشار إلى أن دونالد ترامب، صرح مرات كثيرة بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فسيقوم بحل الصراع حول أوكرانيا قبل توليه منصبه.
 
ووفقا له، سيتمكن من القيام بذلك، خلال يوم أو يومين وبواسطة عدة مكالمات هاتفية. (RT)
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