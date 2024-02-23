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عربي-دولي

شخصية معروفة جداً.. كاميرا مراقبة توثق اغتيال رجل أعمال في 8 ثوانٍ فقط! (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2024 | 00:26
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة عملية اغتيال رجل أعمال كولومبي شهير، يدعى هيرنان فرانكو.
وأظهرت كاميرا المراقبة المثبتة داخل مرأب المبنى الذي يسكن فيه رجل الأعمال الكولومبي، اللحظة التي دخل فيها القاتل بسرعة خاطفة وهو يحمل مسدساً، ثم لاحق رجل الأعمال الذي خرج لتوه من سيارته ويتحدث على الهاتف، قبل أن يسقطه قتيلاً بطلقات نارية، في عملية لم تتجاوز 8 ثوانٍ فقط.

وفي آخر المقطع يمكن رؤية السائق وهو يحاول مطاردة القاتل، لكنه يفشل في القبض عليه، بعد أن هرب بسرعة خاطفة.
 
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حسب تقارير صحفية كولومبية، فإن رجل الأعمال الكولومبي لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذه.

ويشتهر هرنان بأنه شقيق المدير السابق لشركة DIAN العملاقة، أوسكار فرانكو تشاري، وهو شخصية معروفة جداً في البلاد، وقد  شغل أيضاً منصب مدير المديرية الوطنية للضرائب والجمارك بين عامي 2005 و2009، خلال حكومة الرئيس ألفارو أوريبي فيليز.

وعرف عن هرنان أوسكار أنه كان متزوجاً أيضاً من عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية أليخاندرا إيزازا فيليز، وأنجب منها ابنة.

في الوقت الحالي، عمل رجل الأعمال المغتال مستشاراً لشركات خاصة، وتقول تقارير صحفية إنه في اليوم الذي قُتل فيه "هيرنان" كان ذاهباً إلى موعد للإبلاغ عن سلسلة من المخالفات التي تم العثور عليها في إحدى شركات الأرز.

بحسب السلطات، فإن رجل الأعمال سينشر المعلومات التي وجدها في المراجعة التي أجراها. 

وفي هذا الصدد، قال العقيد خوان كارلوس أريفالو رودريغيز، قائد شرطة العاصمة بوغوتا، شاري: "كان لديه موعد للإبلاغ عن بعض المخالفات التي اكتشفوها في التدقيق الذي أجروه على شركة خاصة". (عربي بوست)
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