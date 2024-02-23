شخصية معروفة جداً.. كاميرا مراقبة توثق اغتيال رجل أعمال في 8 ثوانٍ فقط! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة عملية اغتيال رجل أعمال كولومبي شهير، يدعى هيرنان فرانكو.

وأظهرت كاميرا المراقبة المثبتة داخل مرأب المبنى الذي يسكن فيه رجل الأعمال الكولومبي، اللحظة التي دخل فيها القاتل بسرعة خاطفة وهو يحمل مسدساً، ثم لاحق رجل الأعمال الذي خرج لتوه من سيارته ويتحدث على الهاتف، قبل أن يسقطه قتيلاً بطلقات نارية، في عملية لم تتجاوز 8 ثوانٍ فقط.



وفي آخر المقطع يمكن رؤية السائق وهو يحاول مطاردة القاتل، لكنه يفشل في القبض عليه، بعد أن هرب بسرعة خاطفة.