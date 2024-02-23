هذا ما قاله بايدن عن عدم تمثيل "حماس" للفلسطينيين

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن "الفلسطينيين يعانون في الواقع من إرهاب حماس".

وكتب بايدن على حسابه في منصة "X": "الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس. وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

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وأضاف قاصدا الشعب الفلسطيني: "في الواقع هم أيضا يعانون من إرهاب حماس نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن هذا الواقع".





ومع مرور أكثر من أربعة أشهر منذ اندلاع الحرب، يواجه بايدن ضغوطا لبذل المزيد من الجهد لحماية الفلسطينيين في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع. كما يواجه انتقادات من العرب الأميركيين والمسلمين لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام أنه أكد في مكالماته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا من أجل تحرير الرهائن.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. (RT)