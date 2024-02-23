في عهد إدارة بايدن... ترامب يطلق وعدا انتخابيا للسجناء السياسيين

وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، بتشكيل فريق عمل لمراجعة حالات جميع السجناء السياسيين "الذين أصبحوا ضحايا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن".

وأضاف: "في سبيل وقف هذه الانتهاكات المروعة للسلطة، عندما أفوز بالانتخابات، سأقوم بتعيين فريق عمل لإجراء مراجعة سريعة لقضايا جميع السجناء السياسيين الذين استهدفهم نظام بايدن ظلما".

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هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 نيسان 2023، أعلن بايدن أنه سيسعى لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

من جهته، أعلن ترامب دخوله السباق الانتخابي في تشرين الثاني 2022. وهو المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري.