بعد مجزرة إسرائيل في دير البلح... دعوة من "حماس" الى المنظمات الحقوقية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المؤسسات الحقوقية في العالم إلى توثيق "جرائم إسرائيل لمحاكمتها وقادتها النازيين على ما يفعلوه" في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان اليوم الجمعة: إن "استمرار العدو الصهيوني النازي بقصفه الإجرامي على منازل المواطنين في قطاع غزة، آخرها القصف الهمجي الذي استهدف مربعا سكنيا في مدينة دير البلح مساء أمس الخميس، ما أسفر عن ارتقاء نحو أربعين شهيدا كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم، هو إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

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وأضافت: "استمرار العدو في قصفه هو بمثابة الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنه كيان مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية".



ودعت "حماس": "المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ليل نهار، لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزل، ولحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس بايدن التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". (RT)