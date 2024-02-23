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عربي-دولي
على عدة جبهات.. القوات الروسية تواصل تقدمها في أوكرانيا
Lebanon 24
23-02-2024
|
02:18
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تتقدم القوات الروسية على عدد من الجبهات في أوكرانيا، حيث أفادت تقارير بتحقيق تقدم في المناطق الواقعة غربي كل من باخموت وأفدييفكا.
على جبهة أفدييفكا، في مقاطعة دونيتسك، تقدمت القوات الروسية باتجاه قريتين إلى الغرب من المدينة، حيث سيطرت على بلدة سيفريني، وواصلت تقدمها غربا باتجاه تونينكي.
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وإلى الشمال، تقدمت القوات الروسية من منطقة مصنع فحم الكوك الذي سيطرت عليه في وقت سابق، باتجاه أورليفكا، لكنها لم تصلها بعد.
وإلى الغرب من باخموت، تقدمت القوات الروسية باتجاه إيفانيفسكي، حيث اجتاز الاستحكامات إلى الشرق من البلدة وتقدمت نحو أول الأحياء فيها.
وكانت القوات الروسية سيطرت في وقت سابق على مدينة أفدييفكا بعد شهور من المعارك العنيفة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس السيطرة على قرية بوبيدا، الواقعة جنوب مدينة مارينكا.
وبسيطرتها على بوبيدا، تفتح القوات الروسية الطريق أمام التوجه إلى قرى استراتيجية جنوبا مثل هما كوستانتينفكا وأوغلدار. (سكاي نيوز)
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