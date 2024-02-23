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عربي-دولي

خسارة مؤلمة.. ماذا فقدت القوات الأوكرانية في أفدييفكا؟

Lebanon 24
23-02-2024 | 02:51
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دمّر الجيش الروسي خلال معارك أفدييفكا مركبة مدرعة هندسية نادرة من طراز M1150 Assault Breacher التي سبق أن نقلت الولايات المتحدة "سرا" عددا منها إلى كييف، بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس".

أفاد بذلك الكاتب ديفيد آكس في مقال نشر الخميس، مستندا إلى فيديو تداولته مواقع إلكترونية روسية، وشدد آكس على أنها "أول خسارة مؤكدة لمركبة لاختراق حقل الألغام تابعة للجيش الأوكراني".
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وأعاد آكس إلى الذاكرة أنه في أواخر العام الماضي، قدمت الولايات المتحدة "بهدوء" لأوكرانيا واحدة على الأقل - وربما ما يصل إلى ست مركبات من نوع Asault Breaker، "لكي تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق خطوط الدفاع الروسية".

وقالت المجلة: "أوكرانيا ليس لديها سوى عدد قليل من المركبات الأميركية المدرعة.. لقد فقدت للتو واحدة من أهم المركبات المدرعة بالقرب من أفدييفكا"، واصفة الخسارة بأنها "مؤلمة بشكل خاص للقوات الأوكرانية".

وأشارت "فوربس" إلى مقطع فيديو صورته طائرة روسية بدون طيار وتم نشره على الإنترنت يظهر الطاقم وهو يتخلى عن المدرعة "M1150"، وبعد ذلك أصيبت المدرعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها".


وتنتمي المدرعة "M1150" إلى اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو مسلح بأحدث المعدات الغربية المنقولة إلى أوكرانيا. وهذا اللواء هو الذي فقد خلال الهجوم الفاشل في زابوروجيه في صيف عام 2023 ثلاث مركبات مدرعة هندسية من طراز Leopard 2R من أصل الست التي حصلت عليها كييف من فنلندا، بحسب ما أشارت فوربس.

وتم إنتاج هذه المركبة، على قاعدة دبابة أبرامز، وهي تزن 55 طنا، وهي واحدة من أكثر المركبات حماية وتنوعا للمهام.

وبحسب المجلة، تم رصد هذه المركبات، في صور نشرت على موقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الإلكتروني، ولكن مع ذلك، لم يتم إدراجها في القوائم الرسمية للمساعدة العسكرية الأميركية. (روسيا اليوم)
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