ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "الحكمة التقليدية هذه الأيام هي أن طهران تقف وراء مختلف الفظائع والاعتداءات التي يرتكبها شركاؤها ووكلاؤها في كل أنحاء الشرق الأوسط. غير أن الواقع أكثر تعقيدا بكثير. ففي الحقيقة، لقد خلقت إيران وحشًا خاصًا بها في المنطقة. لقد أنشأت إيران محور المقاومة، الذي يضم حماس وحزب الله والحوثيين، كنوع من الحاجز الدفاعي، والدرع الوقائي الذي من شأنه أن يمنع الإسرائيليين والسعوديين وخاصة الأميركيين من تشكيل تهديد عسكري لسيادة الجمهورية الإسلامية وامنها . وبالتالي كان المقصود من المحور في المقام الأول أن يكون حاجزًا ورادعًا. وبعبارات أكثر تطرفًا، تم تصورها أيضًا كوسيلة لتعزيز قوة طهران ونفوذها في كل أنحاء الشرق الأوسط".

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وبحسب الصحيفة، "دعماً لهذه الاستراتيجية، زودت طهران شركاءها ووكلاءها في كل أنحاء المنطقة بالموارد التي يحتاجون اليها، وهي التمويل والتدريب والأسلحة والاستخبارات، لكي يتطوروا إلى قوات قتالية فعالة. وكان الهدف هو إنشاء كوكبة من القوى القادرة ليس فقط على حماية إيران من الهجوم، ولكن أيضًا على إلحاق الضرر بالأصول الأميركية والإسرائيلية والسعودية، إذا اعتقدت إيران أن ذلك قد يعزز أجندتها الإقليمية. وبعبارة أخرى، أرادت طهران إنشاء شبكة من الشركاء والوكلاء من شأنها أن تكمل قدرات إيران الدفاعية والرادعة".

وتابعت الصحيفة، "لكن لم تسيطر إيران قط على المحور الذي أنشأته. وفي أحسن الأحوال، فإن مصالح إيران وأعضاء هذا المحور تتوافق على نطاق واسع، لكن كل شريك من شركاء إيران ووكلائها لديه في نهاية المطاف أجندته الخاصة، وديناميكيته السياسية الداخلية، ومخاوفه الجيوسياسية الخاصة، وكل وكيل تحركه هذه العوامل أكثر من المصالح التي يتقاسمها مع إيران".

وأضافت الصحيفة، "كان الهدف الأساسي لمحور المقاومة الإيراني هو المساعدة في تأمين إيران ونظامها الثيوقراطي من خصومها الإقليميين والقوى العظمى. لكن هذه لم تكن أبدا الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية، كما سعت طهران، من وقت لآخر، إلى تحقيق قدر أكبر من الأمن من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الإقليمية أو العظمى، وكان أشهرها خطة العمل الشاملة المشتركة التي وافقت عليها العديد من القوى العالمية، بعد 20 شهرًا من المفاوضات، في عام 2015. وفرض الاتفاق قيودا كبيرة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لقد انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة، بطبيعة الحال، عندما غيرت الولايات المتحدة مسارها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ورفضت الصفقة صراحة واختارت بدلا من ذلك استراتيجية "أقصى قدر من الضغط" ضد إيران".

وبحسب الصحيفة، "مع ذلك، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، استؤنفت المفاوضات بين طهران وواشنطن حيث سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القادمة إلى إلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة. ولم تسفر المفاوضات غير المباشرة مع طهران في البداية عن أي شيء، لكن ذلك مهد الطريق لمتابعة المحادثات غير المباشرة التي تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية، وتخفيف العقوبات الأميركية، والأهم من ذلك، وضع حد لبرنامج إيران النووي. ونتيجة لهذه الجهود الأخيرة، توقف وكلاء إيران عن مهاجمة القوات الأميركية، وضغطت طهران على زر الإيقاف المؤقت لتخصيب اليورانيوم عالي المستوى. وفي المقابل، أفرجت واشنطن عن بعض الأموال الإيرانية ووافقت على تبادل الأسرى الذي حدث في أيلول من ذلك العام. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجولة الناجحة نسبيًا من المحادثات مهدت الطريق لجولة أكثر طموحًا من المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها في عمان يوم 18 تشرين الأول".

وتابعت الصحيفة، "هنا بدأ الوحش الذي خلقته طهران في إحداث الفوضى. ومع النظر إلى إيران على نطاق واسع على أنها متواطئة في الفظائع التي ارتكبتها حماس، ولكن أيضًا الأعمال العدوانية لحزب الله والحوثيين، أصبح من المستحيل الحفاظ على التواصل الدبلوماسي الجاد بين واشنطن وطهران. وسرعان ما ألغيت محادثات عمان، مع احتمال ضئيل لإحيائها في أي وقت قريب. إذاً، انهارت المفاوضات مع الولايات المتحدة التي كان من الممكن أن تضمن بشكل حاسم البرنامج النووي الإيراني، لأن الوحش الذي خلقته طهران لديه عقل خاص به، وهو عازم بشدة على إلحاق الألم والمعاناة بأولئك الذين كانوا مصدر آلامه ومعاناته، بغض النظر عن مخاوف طهران".

