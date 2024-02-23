شاهد... ترامب يدخل بايدن الى دار المسنين!

في أحدث حلقات مسلسلات قصف الجبهة المتبادل بين الرئيسين الأميركيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، نشر الأول فيديو معدّل بالذكاء الاصطناعي يظهر الأخير -يسير بصحبة زوجته- في طريقه لدخول دار لرعاية المسنين.

ففي إشارة إلى عمر الرئيس بايدن (81 عاما)، نشر الرئيس السابق مقطع الفيديو على حسابه في "إنستغرام" بدون أي تعليق مكتوب، مكتفياً بمقطع من أغنية. وحصد المقطع مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المؤيدة والمعارضة.

والشهر الماضي، نشر الرئيس ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية يسخر فيه من عمر الرئيس بايدن، في صورة إعلان عن دار للمسنين مقرها في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس بايدن المقيم الرئيسي فيه.

وخلال الفيديو الساخر القصير، يقول الصوت النسائي، بينما تعزف الموسيقى المبهجة في الخلفية: "في White House Senior Living، يشعر سكاننا كأنهم في منزلهم". وينتهي المقطع بأن "دار مسنين بالبيت الأبيض.. حيث يشعر النزلاء كأنهم رؤساء".

ويمثل عمر بايدن مصدر قلق كبير بين الناخبين قبل انتخابات الرئاسة هذا العام، نظرًا للعديد من زلاته وسقوطه وأخطائه كقائد أعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن بايدن بالفعل هو أكبر مواطن أميركي يتم انتخابه رئيسًا على الرغم من أن ترامب أصغر منه بأربع سنوات فقط. (العربية)