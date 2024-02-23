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عربي-دولي

على طريق سريع.. أكثر من 100 سيارة اصطدمت ببعضها البعض! (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:42
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أوردت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.

وذكرت شرطة المرور، في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات، أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.
 
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وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة وبدأت أيضا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.(سكاي نيوز)



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