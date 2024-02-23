رأت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "إذا كان لقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يستخلصوا أي درس من الصراع المرير المستمر منذ عامين في أوكرانيا، فهو أن الحلف لا يزال غير مستعد على الإطلاق للتعامل مع التهديد الوجودي الذي تفرضه موسكو على أمنه في المستقبل. لا شك أن المساعدات العسكرية التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة وبريطانيا في المراحل الأولى من الحرب ساهمت في نجاح كييف في الصمود في وجه الجزء الأولي من "العملية العسكرية الخاصة" الروسية. وأثبت توفير الجيش البريطاني لصواريخ NLAW المضادة للدبابات فعاليته بشكل خاص في المساعدة على إحباط التقدم الروسي في العاصمة الأوكرانية، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف إلى اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإقامة نظام عميل موال لموسكو في أوكرانيا".

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وبحسب الصحيفة، "ساعد دعم الناتو، وخاصة توريد الصواريخ البعيدة المدى، الأوكرانيين على تحقيق العديد من الانتصارات البارزة، مثل استعادة المدن ذات الأهمية الاستراتيجية كخاركيف وخيرسون في نهاية عام 2022. ولكن منذ ذلك الحين، كان مزيج من التردد الغربي، وخاصة من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن الاستجابة لمناشدات كييف للحصول على المزيد من الأسلحة، وقدرة روسيا على إنشاء دفاعات قوية، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة، سبباً في وصول الصراع إلى طريق مسدود".

وتابعت الصحيفة، "انعكس المأزق الرهيب الذي تواجهه أوكرانيا الآن في قرارها الذي اتخذته في نهاية الأسبوع بسحب قواتها من مدينة أفدييفكا المتنازع عليها بشدة في منطقة دونيتسك، بحجة النقص الحاد في الذخيرة. وتمثل خسارة أفديفكا، التي كانت بمثابة معقل مهم للقوات الأوكرانية منذ أن غزت روسيا شرق أوكرانيا في البداية في عام 2014، ضربة مريرة بشكل خاص. وقد حذّر القادة الأوكرانيون منذ أشهر من أن النقص الحاد في الأسلحة، وخاصة المدفعية البعيدة المدى الحيوية لإحباط التقدم الروسي، يقوض بشكل خطير قدرتهم على الدفاع عن خط المواجهة الذي يبلغ طوله 620 ميلاً".

وأضافت الصحيفة، "ترجع أزمة الأسلحة الأوكرانية جزئيا إلى الشلل السياسي في واشنطن بشأن الحفاظ على الدعم لكييف، مع قيام هيئة انعزالية من الجمهوريين بعرقلة جهود إدارة بايدن للموافقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار. ولكن هناك عامل رئيسي آخر يتلخص في عجز حلفاء أوكرانيا في أوروبا عن الحفاظ على إمدادات الأسلحة عند نفس المستوى الذي كانت عليه في بداية الصراع. وتعرقلت الجهود البريطانية لتوفير قذائف مدفعية عيار 155 ملمترا لأوكرانيا، وهي الذخائر الأكثر طلبًا في الصراع، بسبب مشكلات الإنتاج، حيث يكافح مصنعو الأسلحة لتعويض النقص بعد أن سلمت بريطانيا أكثر من 300 ألف قذيفة. ويقدر خبراء الصناعة أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات لإعادة بناء إنتاج المملكة المتحدة إلى المستوى المطلوب للحفاظ على صراع كبير في أوروبا ضد معتدٍ مثل روسيا".

وبحسب الصحيفة، "تتكرر الفجوات في تصنيع الأسلحة البريطانية في مختلف أنحاء أوروبا، حيث اعترف الاتحاد الأوروبي مؤخراً بأنه لن يتمكن من الوفاء بتعهده بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية بحلول شهر آذار، بسبب الافتقار إلى القدرة الإنتاجية. وعلى النقيض من ذلك، تمتعت روسيا، حيث بلغ الإنفاق الدفاعي الآن ما يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة كبيرة في إنتاج الأسلحة خلال العامين الماضيين، بعد أن أمر بوتين قادة الصناعة بتركيز جهودهم على تعزيز المجهود الحربي الروسي. إذاً، في هذا المجال، يبدو أن أوروبا غير مستعدة على الإطلاق لمواجهة أي تهديد جديد لأمنها قد تشكله روسيا في السنوات المقبلة".

وتابعت الصحيفة، "من المتطلبات العسكرية الأوكرانية الرئيسية الأخرى أن تكون مجهزة بطائرات حربية غربية متقدمة، مثل طائرات إف-16 الأميركية، والمزيد من الصواريخ البعيدة المدى، وهو ما يمنحها القدرة على تعطيل القوات الروسية قبل وقت طويل من قدرتها على تهديد دفاعات الخطوط الأمامية لأوكرانيا. ومع ذلك، على الرغم من العروض العديدة للتدريب المتقدم للطيارين والتعهدات بتوفير حوالي 60 طائرة من طراز إف-16لأوكرانيا، فإن أحدث تقييم للبنتاغون يشير إلى أنه من غير المرجح أن يقوم الطيارون الأوكرانيون بمهام قتالية باستخدام هذه الطائرات ضد أهداف روسية حتى نهاية العام على الأقل. وقد أعاقت تأخيرات مماثلة خطط إدارة بايدن لتزويد كييف بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية الجديدة القوية الطويلة المدى، والتي من شأنها أن تعزز بشكل خطير قدرة أوكرانيا على الدفاع عن قواتها".

وأضافت الصحيفة، "بهذا المعدل، ونظراً للتقدم الذي أحرزته موسكو مؤخراً في ساحة المعركة، فمن الممكن أن تنتهي الحرب لصالح روسيا قبل وقت طويل من تفعيل هذه الأسلحة الغربية الحيوية، وهو الاحتمال الذي ينبغي أن يثير قلق الزعماء الأوروبيين. وعلى الرغم من كل حديثهم عن مواجهة العدوان الروسي، فإن الحملة العسكرية المتعثرة في أوكرانيا لا تخدم فقط كدليل على افتقار أوروبا إلى الاستعداد للتصدي للتهديد الذي تفرضه موسكو، لا بل من شأنها أن تشجع بوتين على أن الغرب، كما توقع عندما قرر لأول مرة غزو أوكرانيا، ليس لديه رغبة كبيرة في القتال مع روسيا".

وختمت الصحيفة، "من الضروري، إذا كان لنا أن نتجنب التصعيد القاتل للصراع في أوروبا، أن يضاعف الغرب جهوده لتزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها لتحقيق النصر في ساحة المعركة. ففي نهاية المطاف، لا تخوض أوكرانيا هذه الحرب من أجل بقائها فحسب، فهي تقاتل للدفاع عن التحالف الغربي بأكمله".

