هكذا ردّت الخارجية الفلسطينية على خطة نتنياهو

رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية وثيقة مبادئ "اليوم التالي" للحرب في غزة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إنها تهدف لإطالة أمد الحرب وتنفيذ مخطط التهجير.

وقالت الخارجية في بيان إن "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، هي "اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الاسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الابادة على شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".

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ووصفتها بأنها "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الاميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، مشيرة إلى أن "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".

وطالبت الوزارة، الإدارة الأميركية والدول الغربية بـ"سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية". (RT)