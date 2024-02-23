بين الاتهام والإنكار.. هذه التهديدات التي يطرحها برنامج روسيا النووي الفضائي

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تلّمح واشنطن الى ان روسيا تطور أسلحة نووية في الفضاء، في حين تكرر موسكو نفيها، ويتساءل المحللون عن احتمال بعيد ولكنه مثير للقلق في أجواء جيوسياسية متفجرة.بين التصريحات والتكهنات، لمحة إلى التهديد الذي يضاف إلى عسكرة الفضاء المتسارعة أصلاً.اتهام وإنكارسُربت الاتهامات الأميركية على دفعات الأسبوع الماضي. وتحدث رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أولاً عن "معلومات تتعلق بتهديد خطير على الأمن القومي".وأكدت وسائل إعلام أميركية بعد ذلك أن موسكو تدرس وضع سلاح نووي في الفضاء، قبل أن يذكر البيت الأبيض "قدرة مضادة للأقمار الصناعية طورتها روسيا" دون تأكيد طبيعتها النووية.من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو "تعارض بشكل قاطع" نشر الأسلحة النووية في الفضاء، فيما أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن بلاده "لا تمتلك" هذا النوع من الأسلحة.من جهته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"إيضاحات دون تأخر".أسئلة حول السلاح الروسيالمعلومات العامة ضئيلة وتدفع بالمحللين إلى التكهن.يتساءل الخبير الدنماركي هانز كريستنسن من "اتحاد العلماء الأميركيين" (FAS): "هل هو نظام من الحرب الباردة متجدد أم أنه برنامج جديد؟".من جهته يؤكد بافيل بودفيغ الخبير في شؤون النووي الروسي: "نعلم أنه لم يتم نشر أي شيء حتى الآن، ولا خطة محددة على ما يبدو لتفجير أي شيء".ويثير هذا الخبير احتمال وجود مشروع "تناقشه الصناعة العسكرية الروسية" و"تضخمه الاستخبارات الأميركية بهدف التلاعب أو لأغراض سياسية".ضربة نووية في الفضاء؟من ناحية أخرى، كانت الأقمار الصناعية السوفياتية (روسات) قد استخدمت مفاعلات نووية كمصدر للطاقة وخاصة للرادارات في السبعينات والثمانينات.ويطرح الباحث الفرنسي كزافييه باسكو فرضية تمكّن الروس "من تطوير أو أنهم على وشك تطوير سلاح يعمل بواسطة مفاعل نووي لتوليد تدفقات كبيرة من الطاقة".في الواقع اتخذ الفضاء بعداً رئيسياً في إدارة الحرب خاصة في أوكرانيا، وهو ما يبرر سعي روسيا إلى تطوير أشكال من القوة المضادة.وأضاف باسكو: "نعلم ببرامج في روسيا تسير في هذا الاتجاه دون معرفة مستوى التقدم".(العربية)