بوتين يعلن تحديث معظم القوات النووية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة تحديث 95% من القوات النووية الاستراتيجية الروسية مضيفاً أن القوات الجوية تسلمت للتو أربع قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.



أدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم المدافع عن أرض الآباء" في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

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وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".



وقال: "اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95%".



وأضاف: "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري". (العربية)