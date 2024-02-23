مفاجأة كبيرة عن زعيم كوريا الشماليّة... له إبن سريّ ولهذا السبب لا يظهر إلى العلن

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اعتاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الفترة الأخيرة على اصطحاب ابنته والتي تبلغ من العمر عشر سنوات في مهماته الرسمية وحتى عند مشاهدته لتجربة إطلاق صواريخ، بهدف توجيه رسائل للداخل والخارج في آن معا.وباتت ابنة كيم محط أنظار العالم كون ينظر إليها على أنها الوريث المحتمل لوالدها، حسبما قال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، في أول تقييم من نوعه للفتاة.وكانت المفاجأة الأخيرة ما كشف عنها مسؤول تجسس سابق بالقول إن لكيم ابن لكنه "شاحب ونحيف" للغاية بالنسبة لأذواق كوريا الشمالية ويتم إبعاده عن أعين الجمهور.جاء هذا الادعاء المفاجئ على لسان تشوي سو يونج، المسؤول المتقاعد من جهاز المخابرات الوطنية "NIS" في كوريا الجنوبية المجاورة. ونقلاً عن مصادر في الشمال، زعم أن "المظهر الجسدي غير الجذاب للفتى يبدو أنه منع كيم من الكشف عن ابنه علناً".ونقلت صحيفة "كوريا تايمز" عن الجاسوس المتقاعد: "على عكس والده أو أخته الممتلئة بشكل جيد، يقال إن ابن كيم شاحب ونحيف. سمعت أن ابنه لا يشبه جده الأكبر، كيم إيل سونغ، على الإطلاق."وبالنسبة لزعماء كوريا الشمالية، فإن التشابه مع كيم إيل سونغ مؤسس البلاد السمين يعتبر سمة لا بد منها. وقد اتُهم الزعيم الحالي بإظهار التشابه بينه وبين جده كيم إيل سونغ، في محاولة لتعزيز شرعيته.وقد يكون هناك المزيد من قادة كوريا الشمالية السمينين في المستقبل - ابنة كيم جونغ أون "الممتلئة" كيم جو إي، ظهرت أمام الجمهور في أواخر عام 2022.وعلى العكس من ذلك، لم تظهر بعد أي صور معروفة لابنه "الشاحب والنحيف". لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن تصوره ببساطة من خلال النظر إلى كيم جونغ أون الأصغر سنا والذي كان هو نفسه نحيفا. ظهرت مجموعة من الصور تظهر الزعيم الأنيق قبل أن يتضخم إلى حجمه الحالي.وقال مايكل مادن، مؤسس منظمة مراقبة القيادة في كوريا الشمالية: "عندما كان كيم جونغ أون هو الخليفة الوراثي، كان نحيفًا بالفعل. ارجع وشاهد تلك الصور. لقد كان رجلاً أرق. أخبره والده وخالته أنه بحاجة إلى زيادة الوزن حتى يتمكن من إظهار السلطة. لذلك عندما يرى هؤلاء النخب الكورية الشمالية، وخاصة هؤلاء الجنرالات القدامى، هذا الرجل البالغ من العمر، سيشعرون بالترهيب الجسدي منه". (العربية)