Advertisement

عربي-دولي

خلال جنازة حضرها مسؤولون كبار... فنانة صفعت إعلاميّاً على وجهه!

Lebanon 24
23-02-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1167574-638442932039788875.jpeg
Doc-P-1167574-638442932039788875.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ملاحقة قانونية جديدة تتعرض لها غادة نجيب زوجة الفنان المصري هشام عبد الله الهارب إلى تركيا.

وتعود الملاحقة الجديدة لواقعة سابقة حدثت خلال تشييع جثمان محمد الجبة أحد العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا والذي توفي في تموز من العام 2022، وشارك في جنازته خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث فوجئ الحاضرون بقيام غادة نجيب بصفع الإعلامي أحمد حمدي إبراهيم بسبب خلافات بينهما وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
Advertisement

واتهمت زوجة الفنان الإعلامي بالتعدي عليها لفظيا وجسديا فيما تقدم الإعلامي ببلاغ للسلطات التركية ضدها متهما إياها بالضرب والسب والقذف.

وخلال الشهور الماضية تداولت المحاكم التركية القضية التي حملت رقم 166 لسنة 2023 جنايات إسطنبول وأصدرت حكما ببراءة الإعلامي من الاتهامات الموجهة له، فيما دانت غادة نجيب وقررت إخضاعها لمراقبة قضائية وقانونية جديدة.

وفي تشرين الاول الماضي أوقفت السلطات التركية زوجة الفنان الهارب وألقت القبض عليها بسبب إساءتها للنظام المصري، كما قررت وضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة 6 شهور، تخضع خلالها للمراقبة، وبعد انتهاء تلك المدة يتم ترحيلها خارج البلاد. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2024-02-23
12:40 | 2024-02-23
12:31 | 2024-02-23
12:20 | 2024-02-23
12:00 | 2024-02-23
11:59 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24