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عربي-دولي

مشهد مرعب... تفكك جناح طائرة ركاب في الجوّ! (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2024 | 07:47
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شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأميركية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجوّ.
وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجوّ.
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وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة. (سبوتنيك)
 
 

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