زيلينسكي: أوكرانيا تستعدّ لهجوم مضاد جديد

قال الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إن القوات الأوكرانية تستعدّ لهجوم مضاد جديد في البحر الأسود ومنطقة العملية العسكرية الخاصة.



وأضاف زيلينسكي أنّ القوات الأوكرانية "ستنفذ ذلك"، وبأنها "ستفاجئ" روسيا في الهجوم. (روسيا اليوم)

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