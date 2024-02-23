وزير أوكراني: هذه كلفة إعادة إعمار البلاد

قدّر وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، كلفة إعادة إعمار البلاد بحوالي 500 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق فترة تصل إلى 10 سنوات.



وقال كوبراكوف في مقابلة مع وكالة "د ب أ" الألمانية: "أعتقد أن الأضرار الأشد خطورة يمكن التخلص منها في غضون سنتين إلى 3 سنوات. ولكن بشكل عام عملية إعادة الإعمار ستستغرق بين 5 إلى 10 سنوات". (روسيا اليوم)

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