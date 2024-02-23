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عربي-دولي

جرارات زراعيّة في وسط شوارع باريس!

Lebanon 24
23-02-2024 | 09:19
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عاد المزارعون الغاضبون إلى باريس على متن جراراتهم اليوم الجمعة، في احتجاج جديد للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي وفرض قواعد أبسط، عشية معرض زراعي كبير في العاصمة الفرنسية.

وتحركت عشرات الجرارات بهدوء نحو أحد الأحياء في الجانب الغربي من العاصمة حاملة أعلام "التنسيق الريفي"، وهو اتحاد المزارعين الذي نظم الاحتجاج، قبل أن يقف المتظاهرون مع جراراتهم على جسر فوق نهر السين وبرج إيفل في خلفية المشهد. (روسيا اليوم)
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