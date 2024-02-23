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الجيش الأميركي يُدمّر طائرات مسيّرة وصاروخين للحوثيين

Lebanon 24
23-02-2024 | 10:51
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أعلن الجيش الأميركي أنه دمّر طائرات مسيّرة وصاروخين "كروز" مضادين للسفن تابعين لجماعة الحوثي في اليمن والبحر الأحمر، بعدما تبيّن له أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن "الضربات أصابت 4 طائرات مسيّرة وصاروخين كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
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وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأميركي "أسقط أيضا 3 طائرات مسيّرة هجومية قرب سفن تجارية في البحر الأحمر". (سكاي نيوز)
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