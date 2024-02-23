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عربي-دولي

السيسي وملك الأردن يؤكدان "رفضهما الكامل" لتصعيد العمليات في غزة

Lebanon 24
23-02-2024 | 11:35
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بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرضا الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي بأن الاتصال تناول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

 

وأضاف أن الاتصال تضمن أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

 
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وتابع: "ناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل".

 

وخلص للقول: "شدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من أب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

( روسيا اليوم)

 

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