بايدن: لا يمكننا أن "ندير ظهرنا" لأوكرانيا الآن

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أشار الرئيس الاميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، الى أن "الولايات المتحدة لا يُمكنها أن "تدير ظهرها" لأوكرانيا، في وقتٍ لا تزال مساعدة بقيمة ستّين مليار دولار لكييف معطّلة في الكونغرس مع رفض النواب الجمهوريين إقرارها".وقال بايدن في مداخلة في البيت الابيض عشيّة الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا: "لا يمكننا أن ندير ظهرنا الآن" لأنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين "يعوّل على ذلك".