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بيان لـ"أونروا" حول الوضع في قطاع غزة

Lebanon 24
23-02-2024 | 12:40
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أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 400 شخص لجؤوا إلى منشآتها في قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 

جاء ذلك في بيان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عبر حسابها في منصة "إكس".

 

وأشار البيان، إلى أن أكثر من مليون فلسطيني نازح جراء الهجمات الإسرائيلية لجؤوا إلى منشآت الأونروا في غزة ومحيطها.

 

ولفت إلى أن تلك المنشآت تحولت إلى "منزل" للفلسطينيين من كافة الأعمار؛ من الرضع إلى المسنين.

 

وقال البيان: "قُتل أكثر من 400 فلسطيني لجؤوا إلى منشآت الأونروا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول. لا مكان ولا أحد في مأمن".

 

وفي بيان سابق، ذكرت الأونروا أن 153 منشاة لها في غزة تعرضت لأكثر من 300 هجوم منذ 7 تشرين الأول 2023.

( الأناضول)
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