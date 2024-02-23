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ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:07
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يستضيف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تركز على أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط والعلاقات مع الصين.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في بيان، إن الاجتماع في الأول من آذار بين الرئيس الديموقراطي المخضرم والزعيمة الإيطالية اليمينية المتطرفة "سيعيد التأكيد على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا".
     
وأضافت أنهما "سيناقشان المقاربات المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التزامهما مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي" وكذلك تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين في غزة.
     
وأوضح البيت الأبيض أن جدول الأعمال يتضمن أيضا "التطورات في شمال إفريقيا والتنسيق الوثيق عبر الأطلسي في ما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية".
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