أذربيجان تعثر على مقبرة جماعية جديدة لضحايا مجزرة خوجالي

أعلنت أذربيجان، الجمعة، العثور على مقبرة جماعية يعتقد أنها تضم رفات ضحايا مجزرة خوجالي بإقليم قره باغ.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، إنه تم العثور على مقبرة جماعية خلال الحفر في مركز مدينة خوجالي بسبب أعمال البنى التحتية.

وأضافت أنه نتيجة جهود الفرق المختصة تم العثور على رفات 4 أشخاص بينهم طفل في الـ5 من عمره.

وأوضحت أن الضحايا كانت أيدهم مقيدة وعليهم آثار التعذيب.

وفي 26 شباط 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة 613 مدنيا، منهم 106 نساء و63 طفلا و70 مسنا، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلا عن أسر ألف و275 شخصا لا يزال مصير 150 منهم مجهولا حتى اليوم.

وفي 10 نتشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير قره باغ في 27 أيلول من العام نفسه.

( الأناضول)