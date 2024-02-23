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عربي-دولي

إعلان يتسبب بنتيجة عكسية.. بلينكن يشعر بخيبة

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:45
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عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن "خيبة أمله إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية".

وأفاد أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم الجمعة، بأن "الولايات المتحدة تعتبر بناء مساكن جديدة يأتي بنتائج عكسية على تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
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وقال بلينكن إن "واشنطن تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، مؤكداً أن الإدارات الأميركية المتتالية دأبت على رفض المستوطنات وتوسيعها وهذا يضعف أمن إسرائيل.

وأضاف بلينكن أن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي في تراجع عن قرار اتخذ في عهد ترامب والذي قلب عقوداً من السياسة الأميركية بشأن هذه القضية".
 
وشدد بلينكن على أنه يجب عدم تقليص مساحة غزة وألا يُعاد احتلال القطاع.
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