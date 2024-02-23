طائرات أميركية بريطانية تستهدف الحديدة بغارتين

إستهدفت طائرات أميركية بريطانية، مساء اليوم الجمعة، مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية بغارتين، وفقاً لتلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين.





وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "العالم العربي"، في وقت سابق اليوم، أن طائرات أميركية بريطانية نفذت 3 غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

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