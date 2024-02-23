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عربي-دولي

طائرات أميركية بريطانية تستهدف الحديدة بغارتين

Lebanon 24
23-02-2024 | 14:40
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إستهدفت طائرات أميركية بريطانية، مساء اليوم الجمعة، مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية بغارتين، وفقاً لتلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين.


وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "العالم العربي"، في وقت سابق اليوم، أن طائرات أميركية بريطانية نفذت 3 غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
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