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عربي-دولي

لمحاسبة الكرملين على وفاة نافالني.. واشنطن ستتخذ المزيد من الإجراءات

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:09
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أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات على روسيا رداً على وفاة المعارض أليكسي نافالني.

وقال كيربي: "يمكنكم توقع مزيد من الإجراءات من جانب الحكومة لمحاسبة الكرملين على وفاة نافالني. العقوبات التي أعلنت اليوم ليست سوى البداية".
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وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سسابق اليوم، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين حكوميين روس على خلفية وفاة نافالني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن وزارة الخارجية ستعلن هوية المسؤولين الثلاثة وستدلي بمزيد من التفاصيل خلال اليوم.
 
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