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عربي-دولي

الخارجية الأميركية تكشف سبب فرض عقوبات على شركات من الإمارات

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:35
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على عدد من الشركات المرتبطة بشركة "إس-7" الروسية في الإمارات لقيامها بتقديم خدمات وشراء قطع غيار طائرات أميركية وأوروبية لروسيا.

 وتضمنت قائمة العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم شركة "إس-7" الروسية التي تعمل، بحسب وزارة الخارجية، في "صيانة الطائرات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الأراضي الروسية وخارجها، وكذلك شراء قطع غيار الطائرات، بما في ذلك تلك المصنعة في دول مجموعة السبع عن طريق شركات مسجلة في الإمارات".

وشملت العقوبات أيضا شركة Polarstar المسجلة في الإمارات، والتي، وفقا لواشنطن، تقوم بنقل البضائع بين الإمارات وروسيا وتعمل كممثل لشركة "إس-7" للطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية في الإمارات.

 وكما شملت قائمة العقوبات شركات Mirage Air Craft Services وCrynofist Aviation FZCO وRBG Solution FZE، التي تشارك أيضا في توريد مكونات الطائرات الأوروبية والأمريكية إلى روسيا، وشركة Angar التابعة لشركة "إس-7" للطيران، والتي، وفقا للولايات المتحدة، تعمل في مجال "تأجير وشراء وبيع وخدمة العقارات".

 وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم أنه تم إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.

 ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا أصبحت أكثر اكتفاء ذاتيا، وإن خطط تقويضها وعزلها قد فشلت.

( روسيا اليوم)
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