طهران تنفي تزويد موسكو بصواريخ باليستيّة

نفت إيران، اليوم الجمعة، الأخبار بشأن تزويدها روسيا بصواريخ باليستية، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إنه سيكون هناك ردٌّ دوليّ صارم على مثل هذه الإجراءات.





وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، نقلت "رويترز" عن 6 مصادر قولها إنّ إيران زوّدت روسيا بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ الباليستيّة القويّة أرض-أرض، ما يُعزّز التعاون العسكريّ بين البلدَين الخاضعَين لعقوباتٍ أميركيّة.

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