أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة تجسّس روسية

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أعلنت قوات الجو الأوكرانية أنها أسقطت طائرة تجسس روسية من طراز أيه-50 فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.وقال ميكولا أوليشتشوك قائد سلاح الجو الأوكراني إن الجيش دمّر الجمعة طائرة مراقبة روسية من طراز أيه-50، وذلك في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر تقريباً تعلن فيها كييف إسقاط طائرة من هذا الطراز المتطوّر.وأفاد أوليشتشوك في منشور على "تيليغرام": "(طائرة) إيه-50 ذات رمز النداء (بايان) حلّقت لآخر مرة!".