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عربي-دولي
حكم غيابي على المرزوقي بالسجن 8 سنوات
Lebanon 24
23-02-2024
|
18:00
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قال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت اليوم الجمعة غيابياً بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض.
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