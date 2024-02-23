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حكم غيابي على المرزوقي بالسجن 8 سنوات

Lebanon 24
23-02-2024 | 18:00
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قال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت اليوم الجمعة غيابياً بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض.
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