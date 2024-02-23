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حمدان: نتنياهو يقدّم أفكاراً يُدرك أنّها لن تنجح

Lebanon 24
23-02-2024 | 19:00
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انتقد المسؤول في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في بيروت، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنها "آيلة إلى الفشل".
وقال للصحافيين: "بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح. اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكرّرة".
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وأضاف حمدان: "هذه الورقة لن يكون لها أي واقع أو أي انعكاس عملي لأن واقع غزة وواقع الفلسطينيين يقرره الفلسطينيون أنفسهم".
وتابع أن "القراءة لهذه الورقة ولقرار رفض الاعتراف بأي دولة فلسطينية يعكس أمرين لا بد أن يتوقف الجميع أمامهما لا سيما الداعين إلى تسويات سياسية على نمط أوسلو وغيرها، الأول أنه يرفض قطعا الاعتراف بدولة فلسطينية ويرفض الاعتراف بكيانية فلسطينية، وهذا يدفع لسؤال إن كان هو وأمثاله مؤهلين لبحث سياسي مع الفلسطينيين".

وأوضح أن "الأمر الثاني هو إصرار نتنياهو على الفصل بين الضفة وغزة وعلى الفصل ما بين القدس والضفة، وهذا يعني أن هذا الكيان مخططه الحقيقي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفتيتها".
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