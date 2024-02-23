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عربي-دولي
غروسي قَلِق حيال سلامة محطة زابوريجيا وأمنها
Lebanon 24
23-02-2024
|
19:30
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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمس الجمعة إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد سلسلة انفجارات وقعت الأسبوع الماضي قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.
ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتدور في محيطها معارك منذ أن سيطرت القوات الروسية عليها في آذار 2022، وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بتعريض أمنها للخطر.
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وجاء في بيان لغروسي أن "خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية متمركزين في محطة زابوريجيا أفادوا بسماع انفجارات يومية في الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي يبدو أنه وقع قرب المحطة".
ولفت البيان إلى أن الانفجارات، باستثناء ذاك الذي وقع الخميس، تعذّر تحديد مصدرها بشكل قاطع.
وقد أُبلغت الوكالة بأن لغماً انفجر الخميس خارج نطاق المحطة.
وأعرب غروسي عن قلقه البالغ حيال سلامة المحطة وأمنها.
وقال إن "تقارير خبرائنا تشير إلى عمل قتالي محتمل على مسافة غير بعيدة من الموقع".
وحضّ على إتاحة تغذية احتياطية للمحطة بالتيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
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