القيادة الأميركية: هجوم الحوثيين على السفينة "روبيمار" تسبّب بأضرار جسيمة

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كشفت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالهجوم الذي نفذه الحوثيون على سفينة البضائع "روبيمار".وقالت إن هجوم الحوثيين على "روبيمار" تم في 18 شباط الجاري، وتسبب في أضرار جسيمة للسفينة.وأضافت أن الهجوم على السفينة تسبب بتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً.وأوضحت القيادة في بيان بشأن السفينة المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز: "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.