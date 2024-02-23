Advertisement

عربي-دولي

ترامب يدعو مناصريه لسحق نيكي هايلي.. ويؤكد: سنخبر بايدن أنه "مطرود"

Lebanon 24
23-02-2024 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1167790-638443522959513523.png
Doc-P-1167790-638443522959513523.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار السباق نحو البيت الأبيض، دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية اليوم السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة.
Advertisement

وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".

وأضاف ترامب: "السبت ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا "انتصارا هائلا".

وتابع قائلا لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود".

وتفتح مراكز الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية الساعة 07:00 (12:00 توقيت غرينيتش) اليوم السبت.

ولم يتبق سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصية واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

وترامب هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية.

وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنوات أربع أُخر من فوضى ترامب".

لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشير ونيفادا.

وتأمل هايلي في أن تحقق السبت في كارولاينا الجنوبية أداء أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخرة بنحو 30 نقطة عن منافسها.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:49 | 2024-02-24
01:37 | 2024-02-24
00:59 | 2024-02-24
00:37 | 2024-02-24
00:33 | 2024-02-24
00:08 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24