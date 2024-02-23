ترامب يدعو مناصريه لسحق نيكي هايلي.. ويؤكد: سنخبر بايدن أنه "مطرود"

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في إطار السباق نحو البيت الأبيض، دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية اليوم السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة.وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".وأضاف ترامب: "السبت ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا "انتصارا هائلا".وتابع قائلا لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود".وتفتح مراكز الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية الساعة 07:00 (12:00 توقيت غرينيتش) اليوم السبت.ولم يتبق سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصية واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.وترامب هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية.وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنوات أربع أُخر من فوضى ترامب".لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشير ونيفادا.وتأمل هايلي في أن تحقق السبت في كارولاينا الجنوبية أداء أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخرة بنحو 30 نقطة عن منافسها.(سكاي نيوز)