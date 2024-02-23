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عربي-دولي

سوي بالأرض.. استشهاد 23 شخصا بغارة إسرائيلية على منزل ممثل كوميدي في غزة

Lebanon 24
23-02-2024 | 23:18
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أكد مسؤولون في وزارة الصحة ي غزة ن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دير البلح، أسفرت عن استشهاد 23 شخصا من بينهم عدد كبير من أفراد أسرة الفنان الكوميدي الفلسطيني محمود زعيتر الذي يتابعه 1.2 مليون على وسائل التواصل الاجتماعي.
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ووفق الوزارة فقد سوي منزل الكوميدي محمود زعيتر بالأرض من جراء الضربة، وغالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وفي فيديو نشره على الإنترنت بعد هجوم أمس الجمعة، ظهر زعيتر وهو يحمل طفلا مصابا ويقول بالعامية "كنت من أشد الرافضين أن يغادر أحد غزة. وبدعي دعوة بقول يا رب ما تجبرني أطلع من عزة. يا رب ما تجبرني أطلع من غزة. يا رب ما تجبرني أطلع من غزة. من كتر ما أنا بحب غزة وأهلها. بس شكله بدهن إيانا نطلع من غزة"، قبل أن ينفجر في البكاء.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس طلب الجيش الإسرائيلي إحداثيات الضربة وتوقيتها، من دون الإدلاء بأي تعليق.

وكانت وكالة فرانس برس قد أجرت مع زعيتر مقابلة في مطلع العام 2014 بعدما لقيت محاكاته الساخرة لإعلان لبطل الفنون القتالية الممثل جان كلود فان دام، رواجا كبيرا.

وفي الإعلان يبدو فان دام واقفا فوق شاحنتين تسيران إلى الخلف، أما في النسخة الغزية فاستبدلت الشاحنتان بسيارتين يتم دفعهما بسبب شح الوقود.
وجاءت الضربة في توقيت لا يزال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة على أشده، مع سعي الدولة العبرية للقضاء على حماس ردا على هجمات السابع من تشرين الأول.(سكاي نيوز)



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