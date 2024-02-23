إدانة فلسطينية وأميركية لخطط بناء 3 آلاف مستوطنة إسرائيلية في الضفة

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أعلنت الخارجية الفلسطينية أمس الجمعة إدانتها خطة إسرائيل لبناء أكثر من 3300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية بوصفها تحد لجهود وقف الحرب والتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وذكرت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك أن تشييد الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة (معالي أوميم) بالضفة يعد "إمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".وأضافت: "كما أن هذه الخطوة تعد تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، وأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السلمية".وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة "يشجع الحكومة الإسرائيلية على تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها".من جانبها، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أميركية راسخة بعدما تخلت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" من إعلان إسرائيل خطط بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدا أنها تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم، نقلا عن رويترز.وأضاف بلينكن: "خطط المستوطنات لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".(العربية)