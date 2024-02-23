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الجيش الأميركي يدمر 7 صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين

Lebanon 24
23-02-2024 | 23:53
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أعلن الجيش الأميركي، السبت، تدمير 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت تستعد جماعة الحوثي اليمنية (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية) لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر.

وكشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان أنه "في يوم 23 فبراير ما بين الساعة 12:30 و7:15 مساء بتوقيت صنعاء (9:30 صباحا حتى 4:15 مساء بتوقيت غرينيتش)، دمرت القيادة المركزية الأميركية 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، كانت مجهزة لإطلاقها نحو أهداف في البحر الأحمر"، موضحة أن ذلك الإجراء جاء "دفاعا عن النفس".
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وتابع البيان أن القوات الأميركية حددت مواقع تلك الصواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وقررت أنها تمثل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وأكدت القيادة المركزية أن الاستهداف سوف "يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية آمنة بشكل أفضل، بجانب توفير تأمين أكبر للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
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