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عربي-دولي
زلزال يهز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان والصين.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
23-02-2024
|
23:55
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قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وشهدت المنطقة ذاتها زلزالا عنيفا عام 2008، وقالت وزارة الطوارئ في قرغيزستانحينها إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا كما دمر قرية بأكملها في الجبال النائية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
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