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عربي-دولي
في الذكرى الثانية للحرب: شويغو يتفقد قواته.. وزعماء غربيون في كييف
Lebanon 24
24-02-2024
|
01:37
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في الذكرى الثانية لبدء الهجوم الذي نفذه الكرملين، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قواته في مناطق تحتلها في أوكرانيا، وفق ما أعلن الجيش، اليوم السبت.
وقال للجنود في أحد مراكز القيادة "اليوم، من حيث نسبة القوات، فإن الأفضلية لنا".
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وجاء في بيان الجيش أن شويغو أُبلغ أن القوات الروسية في وضع هجومي بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية الاستراتيجية.
زعماء غربيون يصلون إلى كييف
إلى ذلك، وصل 4 من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف، السبت، لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للاجتياح الروسي.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا سويا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة.
ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق من كييف يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجهت له دعوة للانضمام إلى النقاش.(سكاي نيوز)
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