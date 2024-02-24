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عربي-دولي

مسيّرة تتسبب بحريق في مصنع روسي للصلب (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2024 | 01:49
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قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتامونوف، إن حريقا اندلع في المصنع الرئيسي لشركة "إن.إل.إم.كيه" الروسية لصناعة الصلب، وذلك في الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف الحاكم أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع في مصنع "نوفوليبيتسك" للصلب نجم عن طائرة مسيرة، دون أن يذكر أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أضاء السماء ليلا.
ويقع المصنع وهو موقع الإنتاج الرئيسي لشركة "إن.إل.إم.كيه" على بعد حوالي 400 كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال أرتامونوف إن الانفجار لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
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