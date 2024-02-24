ترامب "يُغازل" تيم سكوت.. هل يُصبح نائب الرئيس؟

Advertisement

أظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعمه القوي للسيناتور تيم سكوت من ولاية ساوث كارولينا خلال تجمع حاشد في الولاية، وسط تكهنات بأن سكوت سيكون المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس ترامب في حملته الرئاسية.وتحدث سكوت إلى الحشد قبل ترامب في تجمع حاشد في روك هيل بولاية ساوث كارولينا، عشية الانتخابات التمهيدية في الولاية. وخلال تصريحات ترامب اللاحقة، استغرق لحظات طويلة لتمجيد فضائل سكوت والتعبير عن إعجابه بدعم السيناتور الثابت.وشدد ترامب على العلاقة الوثيقة التي تربطه بسكوت، مسلطا الضوء على إنجازات السيناتور وولائه الذي لا يتزعزع. وأشاد بفطنة سكوت السياسية وقيمه المحافظة وفعاليته في تمثيل شعب كارولينا الجنوبية.وقد غذت تصريحات ترامب المفرطة بشأن سكوت التكهنات بأن سكوت يُنظر إليه بجدية كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس إذا فاز ترامب بالترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.وتعتبر الجاذبية القوية التي يتمتع بها سكوت في الحزب الجمهوري، وشعبيته بين الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي، وقدرته على التواصل مع الناخبين تجعله خيارًا جذابًا لترامب.من جهته، دافع سكوت عن تصريحات ترامب حول حلف شمال الأطلسي، وهاجم مرارا منافسته نيكي هيلي، التي ساعدت في تعيين سكوت في مقعده في مجلس الشيوخ، ورفض أن يقول ما إذا كان سيصدق على نتائج انتخابات عام 2020 إذا كان نائبا للرئيس.ورغم ذلك، لا تشير تصريحات ترامب بالضرورة إلى أن سكوت هو المرشح الأوفر حظا لمنصب نائب الرئيس. (العربية)